Осташкевич Андрей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич Андрей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Осташкевич Иосиф Францевич

Мать: Осташкевич Кунигунда

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Осташкевич Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Осташкевич Мария

Шугайлово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Осташкевич Иван Андреевич

Мать ребёнка: Осташкевич Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осташкевич Мария

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