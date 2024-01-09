Осташкевич Андрей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Осташкевич Иосиф Францевич
Мать: Осташкевич Кунигунда
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Осташкевич Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Осташкевич Мария
Шугайлово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Осташкевич Иван Андреевич
Мать ребёнка: Осташкевич Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осташкевич Мария