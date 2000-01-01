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Чередов Илья Евсеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Чередов Евсей Иванов

Мать: Чередова Орина Никитина

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Бородина Гликерия Ильина

Мать ребёнка: Чередова Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Чередов Кирсантей Ильин

Мать ребёнка: Чередова Анна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна Афанасьева

Смерть
1800
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