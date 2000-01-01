Чередов Илья Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Чередов Евсей Иванов
Мать: Чередова Орина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Бородина Гликерия Ильина
Мать ребёнка: Чередова Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Чередова Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Афанасьева
Смерть
1800