Лысак Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1942
Дата смерти10.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1942
Отец: Лысак Еремей
Мать: Лысак Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысак Александр
Мать ребёнка: Лысак Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысак Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысак Юрий
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысак Евгений
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
10.12.1995