Лысак Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1942

Дата смерти

10.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1942

Отец: Лысак Еремей

Мать: Лысак Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысак Александр

Мать ребёнка: Лысак Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысак Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысак Юрий

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысак Евгений

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
10.12.1995
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