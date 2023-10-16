Путилина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путилин Артемий Антонович
Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Путилин Григорий Антонович
Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Путилин Панкрат Антонович
Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович
Рождение ребёнка
04.07.1837
Сын: Путилин Афанасий Антонович
Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович
Смерть
Неизвестно