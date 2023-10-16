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Путилина Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилин Артемий Антонович

Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Путилин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Путилин Кузьма Антонович

Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Путилин Панкрат Антонович

Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1837

Сын: Путилин Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Путилин Антон Ефимович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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