Ширяева (Стрельникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Стрельникова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Стрельникова Митрофан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1899

Муж: Ширяев Митрофан

Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Ширяев Алексей

Отец ребёнка: Ширяев Митрофан

Рождение ребёнка
18.09.1902

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ширяев Митрофан

Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Ширяев Кирилл

Отец ребёнка: Ширяев Митрофан

Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ширяев Митрофан

Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Ширяев Петр

Отец ребёнка: Ширяев Митрофан

Смерть
Неизвестно
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