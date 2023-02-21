Ширяева (Стрельникова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881
Отец: Стрельникова Митрофан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899
Муж: Ширяев Митрофан
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Ширяев Алексей
Отец ребёнка: Ширяев Митрофан
Рождение ребёнка
18.09.1902
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ширяев Митрофан
Рождение ребёнка
27.04.1905
Сын: Ширяев Кирилл
Отец ребёнка: Ширяев Митрофан
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ширяев Митрофан
Рождение ребёнка
26.08.1911
Сын: Ширяев Петр
Отец ребёнка: Ширяев Митрофан
Смерть
Неизвестно