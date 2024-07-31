Червякова (Рогачева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогачев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Червяков Захарий
Рождение ребёнка
12.09.1905
Дочь: (Червякова) Софья
Отец ребёнка: Червяков Захарий
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Червяков Никита
Отец ребёнка: Червяков Захарий
Рождение ребёнка
18.12.1909
Дочь: (Червякова) Анастасия
Отец ребёнка: Червяков Захарий
Рождение ребёнка
26.07.1915
Сын: Червяков Прохор
Отец ребёнка: Червяков Захарий
Смерть
Неизвестно