Червякова (Рогачева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервякова (Рогачева) Наталья

Червякова (Рогачева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогачев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Червяков Захарий

Рождение ребёнка
12.09.1905

Дочь: (Червякова) Софья

Отец ребёнка: Червяков Захарий

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Червяков Никита

Отец ребёнка: Червяков Захарий

Рождение ребёнка
18.12.1909

Дочь: (Червякова) Анастасия

Отец ребёнка: Червяков Захарий

Рождение ребёнка
26.07.1915

Сын: Червяков Прохор

Отец ребёнка: Червяков Захарий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.