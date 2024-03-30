Бӷажәба Салуман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бӷажәба Салуман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бӷажәба Едгьы

Мать: Ашәхәаҵаа Шьымазҳан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бӷажәба Хәыхәыт

Мать ребёнка: Қапба Маҭиа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Ԥаԥа

Мать ребёнка: Қапба Маҭиа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Ҳақыбеи

Мать ребёнка: Қапба Маҭиа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Қапба Маҭиа

Смерть
1922
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