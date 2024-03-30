Бӷажәба Салуман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бӷажәба Едгьы
Мать: Ашәхәаҵаа Шьымазҳан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бӷажәба Хәыхәыт
Мать ребёнка: Қапба Маҭиа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Ԥаԥа
Мать ребёнка: Қапба Маҭиа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Ҳақыбеи
Мать ребёнка: Қапба Маҭиа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Қапба Маҭиа
Смерть
1922