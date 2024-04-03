Степанов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1949
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1949
Отец: Василий
Рождение ребёнка
10.06.1986
Дочь: Степанова Елена( Алена) Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Валентина Михайловна
Бракосочетание
1991
Саратовская область Ивантеевский район с Ивановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Алексей Николаевич