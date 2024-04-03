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Степанов Николай Васильевич

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1949

Отец: Василий

Мать: Степанова Пелагия Степановна

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1986

Дочь: Степанова Елена( Алена) Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Валентина Михайловна

Бракосочетание
1991

Жена: Андреева Валентина Михайловна

Саратовская область Ивантеевский район с Ивановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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