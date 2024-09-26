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Рябчинская Агриппина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

16.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Рябчинский Митрофан Иванов

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Рождение ребёнка
1863

Сын: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Рождение ребёнка
15.07.1872

Дочь: (Рябчинская) Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.08.1873

Дочь: (Рябчинская) Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.02.1876

Сын: Рябчинский Никифор Иванов

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Рождение ребёнка
20.04.1879

Сын: Рябчинский Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев

Смерть
16.12.1887
Казанка, Миколаївська область
Причина смерти: Туберкулёз (чахотка)

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