Рябчинская Агриппина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти16.12.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Рябчинский Митрофан Иванов
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Рождение ребёнка
15.07.1872
Дочь: (Рябчинская) Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Рождение ребёнка
28.08.1873
Дочь: (Рябчинская) Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Рождение ребёнка
08.02.1876
Сын: Рябчинский Никифор Иванов
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Рождение ребёнка
20.04.1879
Отец ребёнка: Рябчинский Иван Антониев
Смерть
16.12.1887
Причина смерти: Туберкулёз (чахотка)