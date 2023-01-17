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Смирнов Иван Васильевич

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Место рождения

Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Смирнов Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Смирнов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Борок Лутошкин, Копорьевская волость, Мологский уезд
Посвящение в духовный сан
1899
Борок Лутошкин, Копорьевская волость, Мологский уезд
священник (церковный приход- Борок Лутошкин)
Осуждение
03.07.1931
Борок Лутошкин, Копорьевская волость, Мологский уезд
Обвинение: 58, п. 10 Дата реабилитации: 16 августа 1989 г.
Смерть
Неизвестно
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