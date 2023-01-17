Смирнов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Смирнов Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
1899
священник (церковный приход- Борок Лутошкин)
Осуждение
03.07.1931
Обвинение: 58, п. 10 Дата реабилитации: 16 августа 1989 г.
Смерть
Неизвестно