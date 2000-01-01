Крутова Федосья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1891
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1927
Дочь: Калашникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Николай Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Митрофанович
Смерть
1967