Крутова Федосья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Федосья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1891

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1927

Дочь: Калашникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Николай Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Митрофанович

Смерть
1967
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