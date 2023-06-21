Демид
Место рожденияд.Большой Евлаш, с\\с Руские Краи, Кировской области.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Большой Евлаш, с\\с Руские Краи, Кировской области.
Рождение ребёнка
29.07.1922
Дочь: Макарова Мария Демидовна
Мать ребёнка: Аграфена
д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
22.07.1927
Дочь: Макарова Валентина Демидовна
Мать ребёнка: Аграфена