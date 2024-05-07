Терентьев Николай Сергеевич 19.12.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентьев Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитинская Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
13.11.1987

Дочь: Барышникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Никитинская Ольга Владимировна

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