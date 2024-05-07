Терентьев Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитинская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
13.11.1987
Дочь: Барышникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Никитинская Ольга Владимировна