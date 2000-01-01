Анибеков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анибеков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Гавриленко Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Богатова Любовь Моисеевна

Узбекская ССР, г.Ташкент
Рождение ребёнка
13.03.1924

Дочь: Колесник Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Богатова Любовь Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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