Анибеков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Гавриленко Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Богатова Любовь Моисеевна
Узбекская ССР, г.Ташкент
Рождение ребёнка
13.03.1924
Дочь: Колесник Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Богатова Любовь Моисеевна
Смерть
Неизвестно