Документова (Носова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Документова (Носова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Вишневка, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

29.12.1925

Дата смерти

15.11.2018

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925

Отец: Носов Андрей Тихонович

Мать: Носова (Головина) Екатерина Ивановна

Вишневка, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Документов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Документов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Документов Александр Николаевич

Смерть
15.11.2018
95 лет

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