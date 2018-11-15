Документова (Носова) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1925
Дата смерти15.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Документов Александр Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Документов Александр Николаевич
Смерть
15.11.2018
95 лет