Солдатов Федор Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Солдатов Матвей Ульянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1862 ст.
Дочь: Исакова (Салдатова) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА Николаевской церкви села Казарки за 1862 год Ф. 182 оп. 1а д. 107: Рождение: 18.07.1862 Крещение: 19.07.1862 Марина Родители: Села Казарки господина Заседского крестьянин Федор Матв... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1868 ст.
Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА Николаевской церкви села Казарки за 1868 год Ф. 182 оп. 1б д. 8: Рождение: 01.11.1868 Крещение: 02.11.1868 Козьма Родители: Села Казарки крестьянин собственник Феодор Матвеев и зак... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.
Сын: Солдатов Федор Василий Федор
Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева
Восприемники: села Казарка крестьянин Василий Николаев Баклашкин и крестьянская девица Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно