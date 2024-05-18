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Солдатов Федор Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Солдатов Матвей Ульянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Солдатов Платон Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Солдатов Иван Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1862 ст.

Дочь: Исакова (Салдатова) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА Николаевской церкви села Казарки за 1862 год Ф. 182 оп. 1а д. 107: Рождение: 18.07.1862 Крещение: 19.07.1862 Марина Родители: Села Казарки господина Заседского крестьянин Федор Матв... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1868 ст.

Сын: Солдатов Кузьма Федоров

Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА Николаевской церкви села Казарки за 1868 год Ф. 182 оп. 1б д. 8: Рождение: 01.11.1868 Крещение: 02.11.1868 Козьма Родители: Села Казарки крестьянин собственник Феодор Матвеев и зак... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.

Сын: Солдатов Федор Василий Федор

Мать ребёнка: Солдатова Елена Григорьева

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: села Казарка крестьянин Василий Николаев Баклашкин и крестьянская девица Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно

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