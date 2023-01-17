Аркадьев Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аркадьев Борис Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.09.1899

Дата смерти

17.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1962
Баку
Место жительства
С 1967
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1968
Фергана, Узбекистан
Место жительства
С 1969
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.10.1986
Москва, город федерального значения Москва
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