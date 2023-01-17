Аркадьев Борис Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1899
Дата смерти17.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1961 по 1962
Баку
Место жительства
С 1967
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1968
Фергана, Узбекистан
Место жительства
С 1969
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
17.10.1986