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Лазарев Пётр Яковлев

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Лазарев Яков

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.05.1868

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Лазарева Федосья Андреева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.08.1870

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Лазарева Федосья Андреева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Федосья Андреева

Смерть
Неизвестно
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