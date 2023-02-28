Лазарев Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Лазарев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1868
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Лазарева Федосья Андреева
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Лазарева Федосья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно