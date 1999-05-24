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Трифонов Борис Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1999

Отец: Трифонов Георгий Николаевич

Мать: Трифонова Гюльнара Борисовна

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