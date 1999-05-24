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Трифонов Борис Георгиевич
Трифонов Борис Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.05.1999
Пол
Мужской
Отец
Трифонов Георгий Николаевич
1964 г.р.
Мать
Трифонова (Батенкова) Гюльнара Борисовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1999
Отец:
Трифонов Георгий Николаевич
Мать:
Трифонова Гюльнара Борисовна
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