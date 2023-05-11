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Непокрытова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1953

Отец: Непокрытов Николай Иванович

Мать: Тимофеева Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хороших Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1973

Дочь: Хороших Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1976

Дочь: Хороших Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1981

Сын: Хороших Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1986

Сын: Хороших Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович

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