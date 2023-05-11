Непокрытова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1973
Дочь: Хороших Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1976
Дочь: Хороших Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1981
Сын: Хороших Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1986
Отец ребёнка: Хороших Василий Иванович