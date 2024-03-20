Толстая (Горчакова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Горчакова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1762

Дата смерти

25.05.1838

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1762

Отец: Горчаков Николай Иванович

Мать: Горчакова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1794

Сын: Толстой Николай Ильич

Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Илья Ильич

Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Илья Андреевич

Смерть
25.05.1838
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
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