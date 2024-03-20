Толстая (Горчакова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1762
Дата смерти25.05.1838
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1762
Рождение ребёнка
26.06.1794
Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Илья Ильич
Отец ребёнка: Толстой Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1838
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia