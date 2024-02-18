Андриянов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анриянова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анриянов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
1932
Сын: Андриянов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Олимпиада
Смерть
Неизвестно