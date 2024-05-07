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Кравченко Степан Иванович

Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кравченко Иван Яковлевич

Мать: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Мурафа, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Варвара Самойловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кравченко Иван Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Самойловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кравченко Роман Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Самойловна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кравченко Степан Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Самойловна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кравченко Аксентий Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Самойловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кравченко Осип Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Самойловна

Смерть
Неизвестно

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