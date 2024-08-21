Синяев Осип Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяев Осип Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Федор Осипович

Мать ребёнка: Синяева (Чернова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяева Анна Осиповна

Мать ребёнка: Синяева (Чернова) Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяева (Чернова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Синяева (Чернова) Мария Федоровна

Суходол, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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