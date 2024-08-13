Власова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Власова) Пелагея Тарасовна
Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Власова Марья Тарасовна
Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович