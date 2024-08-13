Власова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Власов Егор Тарасович

Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Власов Илья Тарасович

Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Власова) Пелагея Тарасовна

Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Власова Марья Тарасовна

Отец ребёнка: Власов Тарас Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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