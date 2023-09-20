Рыжков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти15.04.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Рыжков Савватей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
28.02.1916
Смерть
15.04.1933
Расстреляли