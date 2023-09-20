Рыжков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

15.04.1933

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Рыжков Савватей

Мать: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Ефросинья Васильевна

Крещение
28.02.1916
Смерть
15.04.1933
Расстреляли

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