Морген Хаим (Михаил)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1883
Дочь: Черток (Морген) Мария Михайловна
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Рождение ребёнка
29.12.1890
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Рождение ребёнка
16.09.1895
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Давыдова (Морген) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Морген) Сарра Михайловна
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Рождение ребёнка
25.06.1899
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Морген (Морген) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна
Смерть
Неизвестно