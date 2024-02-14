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Морген Хаим (Михаил)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
08.07.1883

Дочь: Черток (Морген) Мария Михайловна

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Морген Семен Михайлович

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Морген Абрам Михайлович

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Давыдова (Морген) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Морген) Сарра Михайловна

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
25.06.1899

Сын: Морген Аарон Михайлович

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Морген (Морген) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: (Дынкевич) Кина Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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