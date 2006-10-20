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Папаха Давид Маратович
Папаха Давид Маратович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Папаха Марат Киримович
1988 г.р.
Мать
Папаха-Орехова Мария Георгиевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2006
Отец:
Папаха Марат Киримович
Мать:
Папаха-Орехова Мария Георгиевна
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