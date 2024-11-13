Комарова лукерия матвеева 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова лукерия матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров платон иванов

Рождение ребёнка
?.04.1859

Сын: Комаров александр платонов

Отец ребёнка: Комаров платон иванов

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Комарова наталья платонова

Отец ребёнка: Комаров платон иванов

Смерть
Неизвестно

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