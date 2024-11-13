Комарова лукерия матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1859
Сын: Комаров александр платонов
Отец ребёнка: Комаров платон иванов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Комарова наталья платонова
Отец ребёнка: Комаров платон иванов
Смерть
Неизвестно