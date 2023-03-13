Маврина Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мавринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мавринъ Иванъ
Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Маврина) Маланья
Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Маврина) Федосья
Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ