Маврина Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Федоръ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мавринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мавринъ Иванъ

Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Маврина) Маланья

Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Маврина) Федосья

Отец ребёнка: Мавринъ Федоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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