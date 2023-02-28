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Литвинов Иван Васильевич

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Место рождения

Песковатская Лопатина, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковатская Лопатина, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
21.04.1958

Жена: Литвинова Тамара Иосифовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.03.1959

Сын: Ховзун Сергей Борисович

Мать ребёнка: Литвинова Тамара Иосифовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.12.1962

Дочь: Литвинова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Тамара Иосифовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Тамара Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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