Литвинов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1958
Рождение ребёнка
12.03.1959
Мать ребёнка: Литвинова Тамара Иосифовна
Рождение ребёнка
22.12.1962
Дочь: Литвинова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Тамара Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно