Загородняя Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Загороднов Данила Алексеевич
Отец ребёнка: Загородной Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Загороднов Нил Алексеевич
Отец ребёнка: Загородной Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фима Алексеевна
Отец ребёнка: Загородной Алексей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно