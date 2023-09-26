Загородняя Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородняя Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Загороднов Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Загородной Алексей Андреевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Загороднов Нил Алексеевич

Отец ребёнка: Загородной Алексей Андреевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фима Алексеевна

Отец ребёнка: Загородной Алексей Андреевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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