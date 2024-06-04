Шулепова (Шабалина) Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Шабалина) Ирина Петрова

Место рождения

поч. Воругинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Кондратий Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816

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