Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1756 и 1761
Муж: Федор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Смерть
После 1765