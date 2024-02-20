Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1736 и 1737 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1756 и 1761

Муж: Федор Петрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1765
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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