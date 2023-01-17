Колгашкина (Седлова) Василиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгашкина (Седлова) Василиса Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.

Дочь: Давыдова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Колгашкин Григорий Трофимович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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