Колгашкина (Седлова) Василиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.
Дочь: Давыдова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Колгашкин Григорий Трофимович
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно