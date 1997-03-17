Овсянников Александр Александрович 16.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овсянников Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1959

Дата смерти

17.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959

Отец: Овсянников Александр Иванович

Мать: Овсянникова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Найля

Рождение ребёнка
24.04.1986

Сын: Овсянников Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1990

Сын: Овсянников Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.03.1997

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