Овсянников Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1959
Дата смерти17.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсянникова Найля
Рождение ребёнка
24.04.1986
Сын: Овсянников Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1990
Сын: Овсянников Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.03.1997