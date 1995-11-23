Красичкова (Красичкова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красичкова (Красичкова) Клавдия

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Место рождения

Саратов

Дата рождения

22.03.1906

Дата смерти

23.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1906

Отец: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Мать: Мария

Саратов
Рождение ребёнка
25.07.1932

Дочь: Заботина Алла

Отец ребёнка: Заботин Павел

Саратов, Россия
Смерть
23.11.1995
Кисловодск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кисловодск
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