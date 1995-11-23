Красичкова (Красичкова) Клавдия
Место рожденияСаратов
Дата рождения22.03.1906
Дата смерти23.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1906
Отец: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Мать: Мария
Саратов
Рождение ребёнка
25.07.1932
Дочь: Заботина Алла
Отец ребёнка: Заботин Павел
Саратов, Россия
Смерть
23.11.1995
Кисловодск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кисловодск