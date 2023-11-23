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Агриппина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Федор Петров

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Абиссов) Борис Никитин

Рождение ребёнка
1794

Сын: Абиссов Евграф Борисов

Отец ребёнка: (Абиссов) Борис Никитин

Абиссов Евграф Борисович (1794 - ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Бориса Никитича. С 1806 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца. В... Показать все
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Добротина Екатерина Борисова

Отец ребёнка: (Абиссов) Борис Никитин

Смерть
Неизвестно

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