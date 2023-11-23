Агриппина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Федор Петров
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: (Абиссов) Борис Никитин
Абиссов Евграф Борисович (1794 - ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Бориса Никитича. С 1806 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца. В... Показать все
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Добротина Екатерина Борисова
Отец ребёнка: (Абиссов) Борис Никитин
Смерть
Неизвестно