Долгих Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Долгих Василий Иванович
Мать: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Долгих Ксения Степановна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Долгих Анна(?) Степановна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна