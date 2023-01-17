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Долгих Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Долгих Василий Иванович

Мать: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Долгих Ксения Степановна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Долгих Анна(?) Степановна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федоровна

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