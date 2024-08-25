Цысс Федора Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цысс) Раиса
Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цысс Пантелей
Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цысс Василий
Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович
Рождение ребёнка
20.10.1907
Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович