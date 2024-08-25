Цысс Федора Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цысс Федора Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цысс) Раиса

Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цысс Пантелей

Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цысс Василий

Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович

Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Цысс Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Цысс Савва Гаврилович

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