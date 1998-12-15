Минеев Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеев Валерий Владимирович

Минеев Валерий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961

Отец: Минеев Владимир

Мать: Минеева Зоя

Рождение ребёнка
15.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close