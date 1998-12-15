Минеев Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961
Отец: Минеев Владимир
Мать: Минеева Зоя
Рождение ребёнка
15.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минеев Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: не указана