Белобородов Василий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белобородов Архип Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Рожкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Белобородова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Сын: Белобородов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Белобородова Екатерина Ильинична
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 323 об
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Белобородов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобородов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Пелагея Васильевна
Смерть
До 1893