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Белобородов Василий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белобородов Архип Христофорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Рожкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Белобородова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Сын: Белобородов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Белобородова Екатерина Ильинична

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 323 об
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Белобородов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобородов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1893
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