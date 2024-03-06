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Ищанов Талгат Асылбекович
Ищанов Талгат Асылбекович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1994
Пол
Мужской
Отец
Ищанов Асылбек Евдавлетович
1963 г.р.
Мать
Ищанова Жанылсы Мухтаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1994
Отец:
Ищанов Асылбек Евдавлетович
Мать:
Ищанова Жанылсы Мухтаровна
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