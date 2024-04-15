Байрюк Дмитрий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрюк Дмитрий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1919 ст.

Жена: Байрюк Елизавета Константиновна

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Справка о браке выдана в 1935 году Бирюкову (Митрофану?) | Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.01.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрюк Елизавета Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Новоселье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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