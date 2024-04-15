Байрюк Дмитрий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1919 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Справка о браке выдана в 1935 году Бирюкову (Митрофану?) | Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.01.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байрюк Елизавета Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Новоселье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно