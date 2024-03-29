(Шабанова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шабанова) Вера Михайловна

(Шабанова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1917

Отец: Шабанов Михаил Егорович

Мать: Шабанова Параскева Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close