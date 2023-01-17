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Финогин Федор Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

05.12.1822

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Финогин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Финогин Василий Федоров

Мать ребёнка: Финогина Матрена

Рождение ребёнка
18.01.1815

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Финогина Матрена

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Финогин Агат Федоров

Мать ребёнка: Финогина Матрена

Смерть
05.12.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Финогин Илья Федоров

Мать ребёнка: Финогина Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финогина Матрена

Похороны
?.12.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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