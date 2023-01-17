Финогин Федор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти05.12.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Финогин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Финогина Матрена
Рождение ребёнка
18.01.1815
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Финогина Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Финогин Агат Федоров
Мать ребёнка: Финогина Матрена
Смерть
05.12.1822
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Финогин Илья Федоров
Мать ребёнка: Финогина Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Финогина Матрена
Похороны
?.12.1822
на отведенном кладбище при Казанской церкви