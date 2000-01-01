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Гусев Устин Федотович
Гусев Устин Федотович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1882
Дата смерти
После 1910
Пол
Мужской
Отец
Гусев Федот Григорьевич
Около 1847 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
AS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец:
Гусев Федот Григорьевич
Мать:
?
Смерть
После 1910
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