Бабыкин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бабыкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.
Захоронение (военное)
1941
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ран - 20.08.1941. Захоронен в братской могиле в г. Раменское.
Смерть
1941
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ран - 20.08.1941. Захоронен в братской могиле в г. Раменское.