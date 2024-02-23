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Бабыкин Григорий Иванович

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Место рождения

Конская, Подкопаевская волость, Мещовский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бабыкин Иван

Мать: не указана

Конская, Подкопаевская волость, Мещовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабыкина (Михеева) Александра Тихоновна

Конская, Подкопаевская волость, Мещовский уезд
Место жительства
Неизвестно
Конская, Подкопаевская волость, Мещовский уезд
Военная служба
Неизвестно
Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн.
Захоронение (военное)
1941
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ран - 20.08.1941. Захоронен в братской могиле в г. Раменское.
Смерть
1941
В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии погиб от ран - 20.08.1941. Захоронен в братской могиле в г. Раменское.

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