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(Qodirova) Sharofat

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

17.02.1944

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1944

Отец: Tolipov Qodir

Мать: -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Qaxorov Amon

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Qaxorov Shavqi

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi

Смерть
2021

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