(Qodirova) Sharofat
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения17.02.1944
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1944
Отец: Tolipov Qodir
Мать: -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Qaxorov Amon
Отец ребёнка: Qaxorov Shavqi
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Qaxorov Shavqi
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
1978
Смерть
2021