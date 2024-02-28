Саксина (Исакина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаксина (Исакина) Мария Михайловна

Саксина (Исакина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
1932 г.р.
1934 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1930

Муж: Саксин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1931

Сын: Саксин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Саксин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Саксин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1941

Дочь: (Саксина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.