Саксина (Исакина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1930
Рождение ребёнка
04.03.1931
Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1932
Сын: Саксин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Саксин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1941
Дочь: (Саксина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саксин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно